Проектирование автодороги Томск — Тайга растянется на два года

28 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Проектирование новой автодороги, которая свяжет Томск и Кемерово, растянется на два года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы сайта госзакупок.

Управление автодорог Томской области ("Томскавтодор") объявило конкурс на инженерные изыскания, разработку проектной и рабочей документации для автодороги Томск-Тайга стоимостью 138 млн рублей. Предполагается, что проектные работы будут завершены в декабре 2019 года. Таким образом, строительство новой дороги сможет начаться не ранее 2020 года.

Указанные сроки отличаются от тех, которые ранее называл первый вице-президент Газпромбанка Алексей Белоус (банк выступает концессионером).

"Проектирование начинаем в этом году. (...) Надеюсь, к следующему стройсезону выйдем с полными показателями по суммам и срокам реализации", - заявил Алексей Белоус в июне по итогам совещания в администрации Томской области.

Томскавтодор также впервые раскрыл проект трассировки новой дороги. Ее длина составит 68 км. Дорога будет начинаться на южной окраине Томска, на 2-м километре существующей автодороги Томск- Межениновка; пройдет в обход поселка Мирный, деревни Большое Протопопово, села Межениновка, поселка Басандайка, разъезда Сураново и поселка Таежный; окончание трассы планируется на северно-западной окраине города Тайга.

Автодорога будет иметь на всем протяжении вторую техническую категорию - по одной полосе для движения в каждую сторону, без разделительного барьера.

Материалы обоснования инвестиций в 2015 году готовило ОАО "Томгипротранс", они предусматривают также строительство подъезда от дороги Томск- Тайга к аэропорту "Богашево". Однако проектирование подъезда к аэропорту в техзадание не включено.

Как сообщалось, Газпромбанк, Томская и Кемеровская области в июне подписали соглашение о строительстве дороги с использованием схемы государственно-частного партнерства (ГЧП). Концессионером по проекту выступит Газпромбанк. Согласно материалам банка, потенциальный подрядчик строительства - ОАО "Новосибирскавтодор". Стоимость строительства оценивается в 7 млрд рублей, из них банк вложит 4 млрд рублей. Остальные средства вложат регионы пропорционально длине их участков дороги.

Предполагалось, что концессионное соглашение будет заключено сроком на 13 лет, а сам объект будет построен в течение двух лет после разработки проектно-сметной документации.

Автодорога Томск- Тайга позволит связать Томскую и Кемеровскую области через узловую ж/д станцию Тайга на Транссибе. Расстояние между Томском и Кемерово по прямой едва превышает 130 км, однако путь по федеральной трассе "Сибирь" занимает 205 км. Томские власти ранее заявляли, что заинтересованы в строительстве автодороги через узловую станцию Тайга на Транссибе, которая могла бы быть короче основного маршрута на 40 км. В настоящее время имеется 90-километровая автодорога между Кемерово и Тайгой, а также 40-километровая дорога от Томска в сторону Тайги до села Басандайка. Между Басандайкой и Тайгой есть только участок железной дороги протяженностью 35 км.

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