В Томске открылся Banana Land

Томский Обзор / Фото: 29 сентября 2017 // Фото: Vk.com/banana.land.open

В Томске открылся фитнес-центр Banana Land, в котором есть тренировки по разным направлениям: athletic stretch, хатха йога, славянские практики, best fit, hot iron, fst, табата, а также танцевальные направления zumba fitness, bachata lady style.

«Мы такие какие есть, и не создаём спортивных образов, нас окружают клиенты, которые не собираются отказываться от вкусной еды и становиться суперспортсменами, мы помогаем привить им полезные пищевые привычки, но все должно быть в удовольствие и главное, чтобы спорт стал частью их жизни», — рассказали организаторы.

Недавно в Banana Land появилась новая тренировка — калистеника. Это искусство использования веса собственного тела и его инерции для физического развития. Также в Banana Land будет скоро откроется коворкинг зона, где можно будет поработать или поучиться до или после тренировки. Там же Banana Girls будут проводить консультации, различные мастер-классы по питанию и по тому, как сделать спорт регулярным.

«У нас будет гамак в зоне отдыха и своя небольшая библиотека интересных книг для саморазвития. Мы планируем сделать коворгинг зону местом воплощения интересных проектов, идей и коллабораций», — отметили в Banana Land.

В день открытых дверей 14 октября Banana Girls будут разыгрывать 2 сертификата от школы фитнеса Варвары Медведевой на обучение на фитнес-тренера. В этот день будет раздача подарков, бесплатные тренировки и мастер классы.

Также можно выиграть месячный абонемент, приняв участие в конкурсе.

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