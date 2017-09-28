В Томске ограничат движение по ул.Континентальная

Томский Обзор / Фото: 28 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра утром, 29 сентября, в Томске ограничеат движение автомобилей по ул.Континентальная, сообщает пресс-служба мэрии.

Временное ограничение связано с работами по укладке асфальтобетона на объекте: «Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга – Томск на 76 км». Предполагается, что оно будет отменено 30 сентября в 19.00.

В период ведения работ будут установлены временные дорожные знаки.

Томичей просят выбирать для движения другие пути.

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