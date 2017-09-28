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Трое жителей Томска незаконно изготавливали огнестрельное оружие на одном из предприятий города

Томские новости, Криминал, оружие ФСБ задержали производство ФСБ Трое жителей Томска незаконно изготавливали огнестрельное оружие на одном из предприятий города

Сотрудники управления ФСБ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся изготовлением огнестрельного оружия, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкйо на пресс-службу ведомства.

«Трое жителей Томска с января 2016 года по сентябрь 2017 года незаконно изготавливали нарезное огнестрельное оружие на территории цеха одного из промышленных предприятий города, в том числе и на своих рабочих местах», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что мужчины тестировали оружие в лесу с использованием самодельных боеприпасов.

После задержания подозреваемых сотрудники ФСБ нашли схрон с огнестрельным оружием, составными частями к нему, а также боеприпасами различных калибров.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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