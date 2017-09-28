Трое жителей Томска незаконно изготавливали огнестрельное оружие на одном из предприятий города
Сотрудники управления ФСБ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся изготовлением огнестрельного оружия, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкйо на пресс-службу ведомства.
«Трое жителей Томска с января 2016 года по сентябрь 2017 года незаконно изготавливали нарезное огнестрельное оружие на территории цеха одного из промышленных предприятий города, в том числе и на своих рабочих местах», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что мужчины тестировали оружие в лесу с использованием самодельных боеприпасов.
После задержания подозреваемых сотрудники ФСБ нашли схрон с огнестрельным оружием, составными частями к нему, а также боеприпасами различных калибров.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).