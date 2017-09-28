Трое жителей Томска незаконно изготавливали огнестрельное оружие на одном из предприятий города

Томский Обзор / Фото: 28 сентября 2017 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники управления ФСБ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся изготовлением огнестрельного оружия, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкйо на пресс-службу ведомства.

«Трое жителей Томска с января 2016 года по сентябрь 2017 года незаконно изготавливали нарезное огнестрельное оружие на территории цеха одного из промышленных предприятий города, в том числе и на своих рабочих местах», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что мужчины тестировали оружие в лесу с использованием самодельных боеприпасов.

После задержания подозреваемых сотрудники ФСБ нашли схрон с огнестрельным оружием, составными частями к нему, а также боеприпасами различных калибров.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

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