Власти Томска еще не приняли окончательного решения о закрытии троллейбусов № 4 и №7

28 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

Информация о приостановлении движения троллейбусов по маршрутам № 4 и 7 с 1 октября, прозвучавшая в ряде томских СМИ, является преждевременной, сообщили в пресс-службе мэрии.

Руководителю городского управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Сергею Аушеву и директору «Трамвайно-троллейбусного управления» Андрею Сосновскому дано поручение всесторонне проанализировать пассажиропоток на указанных маршрутах, определить категории горожан, пользующихся услугами данного вида транспорта на этих маршрутах, оценить экономическую составляющую работы троллейбусных маршрутов №№ 4 и 7.

«Специалисты, курирующие работу пассажирского транспорта, должны также проанализировать интервал движения, определить альтернативные маршруты, которыми могут воспользоваться томичи. Только после предоставления всех данных и их анализа будет принято окончательное решение о работе троллейбусов по указанным маршрутам», - отметил вице-мэр Александр Цымбалюк.

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