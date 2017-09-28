Движение в центре Томска затруднено из-за звонка о минировании автомобиля

28 сентября 2017 / Томский Обзор

Силовые структуры проверяют информацию о якобы заминированном автомобиле возле дома N10 на улице Гагарина в центре Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

В этом трехэтажном кирпичном здании расположены офисные помещения, магазины и жилые квартиры.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Сибирь» с места событий, людей из дома эвакуировали. Сотрудник полиции фотографирует сигаретную пачку, лежащую на въезде во внутренний двор здания.

Работники ГИБДД полностью перекрыли автомобильное движение по улице Гагарина на участке от пересечения с улицей Нахановича; движение по центральным улицам затруднено.

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