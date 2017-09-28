Томские ученые создали термостойкий лак на водной основе

28 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Сотрудники НИИ биологии и биофизики Томского госуниверситета разработали способ получения водно-дисперсионного кремнийорганического лака, обладающего устойчивостью к высоким температурам (выдерживает до +400°С) и агрессивной химической среде. При этом продукт не является токсичным, сообщает пресс-служба вуза.

«Для получения кремнийорганических лаков традиционно применяются органические растворители – ароматические углеводороды и их смеси с эфирами, спиртами, кетонами, например, ядовитые толуол и ксилол. Их использование делает конечный продукт токсичным. Мы нашли способ производства безвредного кремнийорганического лака, который по своим характеристикам нисколько не уступает материалам, представленным на современном рынке, но при этом он экологичнее и дешевле», – говорит сотрудник лаборатории биотехнологий НИИ ББ ТГУ Александр Яговкин.

Суть новой технологии в том, что для получения водно-дисперсионного кремнийорганического лака используются эмульгаторы – вещества, обеспечивающие создание эмульсий из несмешивающихся жидкостей. Первоначально смешивают водный раствор эмульгатора с крамнийорганической основой, растворенной в толуоле. При этом образуется молокоподобная эмульсия. На финальной стадии производства растворитель отделяется выпариванием от готового продукта и возвращается на стадию синтеза. Таким образом, токсичность лака сводится к минимуму, а его себестоимость снижается за счет многократного использования растворителя.

Кремнийорганический лак на основе водной дисперсии, произведенный по технологии ученых ТГУ, может применяться в самых разных областях – от пищевой промышленности до строительства, включая такие объекты, как детские сады и школы. Наряду с этим нетоксичный, термостойкий лак, замедляющий старение обработанной поверхности на солнце, подходит для покрытия кузовов автомобилей. В сентябре томские ученые получили патент на свою разработку.

Оригинальный способ синтеза экологичного лака с улучшенными функциональными характеристиками изначально был изобретен учеными НИИ ББ для обработки реакторов по производству биоагаза. Исследователям НИИ удалось значительно улучшить технологию переработки органического сырья в энергию. В настоящее время усовершенствованный способ проходит испытания на базе Всероссийского института электрификации сельского хозяйства (Москва). Получить результаты опытных исследований ученые надеются в конце 2017 года.

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