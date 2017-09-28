Ставший причиной затруднения движения в центре Томска подозрительный предмет опасности не представляет - полиция

28 сентября 2017 / Томский Обзор

Сотрудники полиции установили, что подозрительный предмет, обнаруженный у здания по улице Гагарина в Томске, не представляет опасности, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Предмет опасности не представляет, люди вернулись в здание», — сказал сотрудник пресс-службы.

После того как сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОНа осмотрели подозрительный предмет и стоящий у здания автомобиль, сотрудники ГИБДД открыли движение по улице Гагарина.

Ранее сообщалось о проверке информации о якобы заминированном автомобиле у дома N10 на улице Гагарина в центре Томска. В этом трехэтажном кирпичном здании расположены офисные помещения, магазины и жилые квартиры. Работники ГИБДД полностью перекрыли автомобильное движение по улице Гагарина на участке от пересечения с улицей Нахановича. Движение по центральным улицам было затруднено.

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