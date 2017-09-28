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По факту госпитализации томских кадетов возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации девяти кадет Томского кадетского корпуса с жалобами на боли в животе и кишечные расстройства, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Воспитанники кадетского корпуса были госпитализированы с 25 по 27 сентября. Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Также следователи возбудили дело по результатам проверки сообщения СМИ об обнаружении в Томском кадетском корпусе личинок насекомых в каше для кадет. Проверка показала, что с 6 по 9 сентября 2017 года в пище, предназначенной для питания воспитанников Томского кадетского корпуса, был обнаружен жук малый мучной хрущак.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовных дел продолжается.

Ранее сообщалось, что по итогам проверки Роспотребнадзора в рисовой крупе для каш томских кадет были обнаружены жук малый мучной хрущак, блестянка бурая, долгоносик рисовый.

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