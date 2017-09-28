Томские медведи попрятались с началом охотничьего сезона

Томский Обзор / Фото: 28 сентября 2017 // Фото: PIxabay.com

Жители Томской области испытывают трудности с добычей медведей с начала сезона охоты на этих животных, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглавы областного департамента охотничьего и рыбного хозяйства Константина Осадчего.

«С 1 августа, когда начался сезон охоты на медведя, к нам не поступало информации об добытых особях. Кроме того, в частных разговорах охотники признаются, что медведь как будто чувствует, что на него открылась охота, и прячется», — сказал Константин Осадчий.

Он отметил, что многие охотники «жгут» бензин, живут в лесу, а зверя даже не видели».

«Подобная ситуация и с лосями. В течение года они заходят в города, их сбивают машины, но как только открывается на них охота — лоси пропадают из поля зрения. Поэтому я считаю, что надо изучать зверя, повышать свой охотничий профессионализм, ведь везет сильнейшим», — подчеркнул Константин Осадчий.

Он также сообщил, что последний случай встречи человека с медведем был зафиксирован в Томском районе на текущей неделе — комбайнеры видели на полях медведицу с двумя медвежатами.

Константин Осадчий добавил, что охотовед попытается найти медведицу с потомством и проверит, действительно ли она кормится на полях и представляет опасность для человека.

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