Осенью в армию отправятся около 800 томских призывников

28 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В воскресенье, 1 октября, в России стартует очередной призыв на срочную службу. Из Томской области в армию планируется отправить почти 800 человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.

и военный комиссар Томской области Юрий Жуков.

«Весенняя призывная кампания 2017 года в Томской области прошла организованно. В войска Министерства обороны РФ и другие воинские формирования министерств и ведомств отправились служить 797 новобранцев», — сообщил председатель областного комитета общественной безопасности Владимир Мысин.

Он отметил, что в весенний призыв наш регион выполнил установленный Генштабом план. Лучше других с этой работой справились города Томск и Стрежевой, а также Первомайский, Каргасокский и Чаинский районы.

Наибольшее количество призывников пополнили воинские части, дислоцированные в пределах Западного и Центрального федеральных округов, — 294 и 279 соответственно.

«Впереди у нас три месяца осенней призывной кампании, в течение которых около 800 юношей из Томской области пополнят ряды Вооруженных сил Российской Федерации, а также других воинских формирований министерств и ведомств. Необходимо еще больше сосредоточиться на повышении эффективности патриотического воспитания молодых людей, получении ими начальных знаний в области обороны, формировании готовности к ратному труду и, самое главное, желания служить Отечеству, приобретать военно-технические знания», — подчеркнул глава областного комитета общественной безопасности.

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