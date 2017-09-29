В Томске создадут центр криотехнологий

Томский Обзор / Фото: 29 сентября 2017 // Фото: Inotomsk.ru

Компания «Криотех», получившая недавно статус резидента ОЭЗ «Томск», будет производить криоустановки, нестандартные криоконтейнеры и модули на основе собственных разработок, а также будет формировать центр компетенций по криотехнологиям, сообщает региональный инновационный портал.

Криоустановки предназначены для создания экстремально низких — до 150 градусов Цельсия — температур, которые требуются для сушки органических веществ или хранения биологически ценных объектов. Сублимационная сушка применяется в производстве спортивного и туристического питания (белковые добавки, снеки), биодобавок и фармпрепаратов (экстракты из растительного и животного сырья), в пищевой микробиологии (пребиотики, бифидобактерии, ферменты). Криохранилища необходимы научным и медицинским учреждениям (где, например, есть банки стволовых клеток), предприятиям агропромышленного комплекса и производителям продуктов питания (хранение семени и яйцеклеток элитного поголовья скота, штаммов грибов, заквасок в переработке молока, пивоварении, сыроварении и т.д.).

Как рассказал генеральный директор компании «Криотех» Михаил Рубанович, сейчас на российском рынке криокамер отсутствуют решения, доступные по цене для широкого круга промышленных потребителей — особенного для малого и среднего бизнеса. Практически не представлены малогабаритные и мобильные установки, не хватает квалифицированного персонала для эксплуатации оборудования. Использование жидкого азота значительно удорожает технику и порождает зависимость от его поставщиков. Кроме того, те же стволовые клетки вообще нельзя хранить в жидком азоте из-за риска переноса патогенов, а замена на пары азота еще больше повышает стоимость камер.

В 2016 году Томский нанотехнологический центр Роснано создал компанию «Криотех» для исследований криотехнологий и свойств материалов при криотемпературах, разработки и вывода на рынок оборудования.

«Целью проекта с самого начала было создание отечественных криомодулей, криобанков, криоконтейнеров, которые позволят заниматься логистикой биологических материалов. Поскольку в России таких технологий нет, стояла задача сделать опытно-демонстрационную установку. Мы разработали лиофильную сушилку и начали ее коммерциализацию, чтобы не только отработать технологию, но и протестировать рынок», — сообщил Михаил Рубанович.

Лиофильная сушилка — это стандартная криоустановка с объемом камеры 3,5 куб. м. В ней можно охлаждать продукты или, включив вакуумный насос, производить сублимационную сушку (в процессе из органического вещества «испаряется» замороженная вода). Сейчас пилотная установка находится на заключительной стадии изготовления, и в планах компании — наладить серийное производство этого и другого криооборудования. В частности, это будут конденсоры для сбора воды из сублимируемых продуктов и нестандартные криоконтейнеры.

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