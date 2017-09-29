Самыми массовыми площадками томского субботника станту Лагерный сад и бывший золоотвал

29 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

В субботу, 30 сентября, в рамках общегородского субботника с 9.00 в Лагерном саду и на территории бывшего золоотвала по ул. Вицмана томичи высадят более 12 тысяч сеянцев сосны и саженцев шиповника.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, на площадке по ул. Вицмана сеянцы сосны будут высаживать порядка 700 горожан, среди них – специалисты городской администрации: аппарата мэрии, департамента управления муниципальной собственностью, администрации Советского района, управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта, департамента городского хозяйства, «Оперативно-дежурной службы», «Спецавтохозяйства», «Трамвайно-троллейбусного управления» и др.

Планируется, что на склонах Лагерного сада озеленение проведут сотрудники администрации Кировского района и других подразделений томской мэрии – департамента финансов, департамента архитектуры и градостроительства, департамента капитального строительства, санитарной милиции и др. Высаживать шиповник здесь будут почти 400 человек.

Неравнодушные томичи – члены общественных организаций, сотрудники управляющих компаний, студенты и др. также приведут в порядок дворы своих домов и в зеленых зонах своих районов: в сквере по ул. Пролетарская, К. Маркса, пр. Мира, в Березовой роще, очистят от мусора берега Белого озера и др.

Случайный мусор с кладбищ в Воронино и Бактин соберут работники муниципальной «Службы городских кладбищ». Кроме того, организовать санитарные пятницы и субботники на своих территориях планируют многие предприятия и организации Томска.

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