Томские силовики уничтожили условных террористов, по легенде учений «захвативших» железнодорожный состав

29 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД»

Командно-штабные учения по пресечению террористического акта прошли на железнодорожном объекте поселка Спутник в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

«По замыслу учений, на территорию региона проникла „террористическая группа“ с целью захвата железнодорожного состава, перевозящего опасные грузы. В ходе совместных действий представители силовых структур провели спецоперацию по нейтрализации террористов. Потерь среди заложников и силовиков нет», — говорится в пресс-релизе.

Мероприятие проводилось для того, чтобы проверить готовность оперативного штаба в Томской области, сил и средств по пресечению террористического акта. В учениях принимали участие региональные управления ФСБ, МВД, Росгвардии, главного управления МЧС, следственного управления СКР, транспортной полиции и представители обладминистрации.

По результатам учений руководство оперативного штаба вскрыло отдельные недостатки и приняло меры по их устранению. В целом задействованные подразделения правоохранительных органов получили положительную оценку.

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