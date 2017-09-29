Томичам предлагают попробовать блюда китайской кухни и примерить национальные костюмы

Томский Обзор / Фото: 29 сентября 2017 // Фото: Tsu.ru

В субботу и воскресенье, 30 сентября и 1 октября, в Томске в развлекательном комплексе «Факел» (Красноармейская, 120) пройдет празднование Дня Института Конфуция. Здесь томичи смогут познакомиться с китайской культурой, попробовать традиционные блюда, примерить национальный китайский костюм и оценить искусство мастеров боди-арта, которые будут раскрашивать лица желающих в стиле Пекинской оперы.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, на этот раз организаторы предложат обширную развлекательную программу, в которую входят чайная церемония, знакомство с китайскими боевыми искусствами, мастер-класс по плетению узлов счастья, вырезанию из бумаги, каллиграфии и китайской живописи. Наряду с этим гости праздника смогут стать участниками открытого урока от преподавателей Института Конфуция и попробовать себя в изучении китайского языка.

«Обычно мы проводили День Института Конфуция в стенах Томского государственного университета. Но с каждым годом на праздник приходит все больше людей, фактически из университетского это мероприятие стало городским, поэтому на этот раз было принято решение выйти на большую площадку. Гости, которые придут в выходные в развлекательный комплекс «Факел», смогут почувствовать атмосферу Поднебесной и, наверняка, оценят самобытность культуры этой прекрасной страны», – говорит директор ИК ТГУ Ирина Шведова.

Вход на праздник свободный. Время проведения: с 10.00 до 18.00. Официальное открытие состоится 30 сентября в 12.00.

Институт Конфуция ТГУ является одной из главных образовательных площадок по изучению китайского языка в Сибири как для студентов, так и для преподавателей. По итогам деятельности в 2016 году ИК ТГУ единственный из всех подобных центров в России вошел двадцатку лидеров мировой глобальной сети институтов Конфуция. Эта сеть включает в себя 500 центров на базе вузов и более тысячи образовательных классов.

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