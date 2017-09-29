Завтра в Томске начинается консервация фонтанов

29 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

В субботу, 30 сентября, в 11.00 в Томске будут отключены фонтаны на площади Новособорной, в Буфф-саду, на набережной реки Ушайки и в Сквере студенческих отрядов, на ул. Плеханова и пл. Батенькова, сообщает пресс-служба мэрии.

В течение следующей недели подрядчики мэрии отсоединят насосное оборудование, сольют воду из систем, очистят чаши фонтанов, законсервируют электронику и передадут оборудование на зимнее хранение в департамент городского хозяйства. Все фонтаны на зиму будут закрыты деревянными и железными щитами.

Пробные запуски и включение фонтанов традиционно состоятся в апреле-мае 2018 года.

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