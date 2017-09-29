В Томске открывается мультимедийный выставочный проект «Прибытие поезда»

29 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Сибирский филиал ГЦСИ

На следующей неделе, 6 октября, Сибирский филиал ГЦСИ-РОСИЗО открывает выставочный проект «Прибытие поезда». В его рамках томичи получат возможность вместе с кураторами и художниками не только ощутить безграничную перспективу «прибытия поезда», заданную в искусстве фильмом «матрицей» братьев Люмьер «Прибытие поезда на станцию Ла Сьота» (1896), но также рассмотреть феномен «поезда» и «железной дороги» как основной символ в культуре ХХ – XXI вв. в кинематографе, визуальной культуре и пространстве литературы.

Как сообщают организаторы, проект рассматривает образность отечественной культуры, её включенность в мировую историю, её основные динамические фазы, объединенные образом поезда и железнодорожными коммуникациями как идею прогресса и как модель будущих социокультурных сетей. Цивилизация железных дорог создала контексты, которые позволили выразить самые радикальные изменения в эволюции художественной мысли, начиная с драматургии романа Льва Толстого «Анна Каренина». В российско-советском кинематографе образ поезда превращается в метафору новых социальных идей, обеспечивающих не только техническую, но и этическую гарантию в реализации общественных идеалов. Его феномен, хранящий в себе смысл прогрессов технических, культурных и социальных революций, впервые появляется в фильмах пионеров кино-авангарда Дзиги Вертова, Всеволода Пудовкина, Михаила Цехановского, продолжая и утверждая свой революционный имидж в режиссуре Андрона Кончаловского, Вадима Абдрашитова, Сергей Соловьева, Никиты Михалкова. Фильмы и визуальный материал этих и других авторов являются основой экспозиции.

В рамках выставки пройдут творческие встречи с режиссерами, лекции, экскурсии (подробная программа будет представлена отдельно). Проект является частью масштабного проекта «Транссибирская магистраль», подготовленного Московской дирекции ГЦСИ в составе РОСИЗО и при участии РЖД.

Проект будет работать в Сибирском филиале РОСИЗО-ГЦСИ (пер.Нахановича,3а) и в ТГУ (пр. Ленина, 36) Вход бесплатный, по предварительной регистрации. Проект будет дейстовать до 27 октября. С его программой можно ознакомиться здесь.

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