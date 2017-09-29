Подозреваемый в убийстве и обезглавливании девушки в Томске останется под стражей до конца октября

29 сентября 2017 / Томский Обзор

Кировский районный суд Томска в пятницу продлил срок содержания под стражей мужчине, обвиняемому в резонансном убийстве девушки, голову которой в конце июля обнаружили в ботаническом саду, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Срок содержания под стражей обвиняемому продлен до 31 октября 2017 года», — сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, 31 июля на берегу озера в ботаническом саду была обнаружена голова молодой жительницы Томска, пропавшей 29 июля. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого — им оказался 29-летний местный житель. Он ранее уже был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Задержанный признался в преступлении. Кроме того, в результате поисков были обнаружены все части тела погибшей девушки.

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