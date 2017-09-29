С понедельника в Томске перекроют дорогу к Семейкиному острову

29 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

В понедельник, 2 октября, подрядчик городского департамента капитального строительства приступ к ведению аварийно-восстановительных работ на участке дороги Тимирязевское – Эушта. В связи с этим движение по дорогое к Семейкиному острову будет временно прекращено.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, на левом берегу Томи подрядчик мэрии будет укладывать металлические трубы и поднимать уровень дороги. Завершить работы планируется в течение двух суток.

Томичей просят выбирать для движения другие пути в указанный период времени.

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