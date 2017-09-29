Сотрудницу томской компании, продающей канцтовары, подозревают в присвоении более 500 тыс.рублей
29 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Томские полицейские выявили факт присвоения крупной суммы сотрудницей одного из предприятий, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
В противоправной деятельности подозревается сотрудница организации, специализирующейся на продаже канцелярских товаров.
«По предварительным данным, женщина, используя свое служебное положение, похитила вверенные ей денежные средства в сумме более 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Теперь женщине грозит до шести лет тюрьмы.
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