Сотрудницу томской компании, продающей канцтовары, подозревают в присвоении более 500 тыс.рублей

Томский Обзор / Фото: 29 сентября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские выявили факт присвоения крупной суммы сотрудницей одного из предприятий, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В противоправной деятельности подозревается сотрудница организации, специализирующейся на продаже канцелярских товаров.

«По предварительным данным, женщина, используя свое служебное положение, похитила вверенные ей денежные средства в сумме более 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата». Теперь женщине грозит до шести лет тюрьмы.

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