В понедельник жителей Советского района ждет аварийное отключение воды

29 сентября 2017 / Томский Обзор / Фото: ООО "Томскводоканал"

В понедельник, 2 октября, жителя ряда домов Советского района Томска останутся без воды в связи с аварийными работами на водопроводных сетях, сообщает пресс-служба Томскводоканала.

На время проведения работ, с 9.00 до 19.00, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ул. Лебедева, 65;

ул. Никитина, 99;

пр. Фрунзе, 102, 102/2, 102/3, 116;

пр. Комсомольский, 48, 48а, 48а стр.6, 49, 50;

ул. Степана Разина от ул. Лебедева до пер. Курский;

пер. Смоленский, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7б, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

Тэги/темы: