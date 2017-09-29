Более 140 томичей пострадали от мошенников, обещавших построить коттеджи

Томский Обзор / Фото: 29 сентября 2017 // Фото: Prokuratura.tomsk.gov.ru

Жители Томска продолжают обращаться в полицию с заявлениями о мошенничестве со стороны компании «Стройинвест», которая обещала построить дешевые коттеджи, но не сделала этого, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя руководителя управления МВД по Томской области Олега Олейника.

«На сегодняшний день 140 человек признаны потерпевшими, и это не исчерпывающий перечень потерпевших, заявления от людей продолжают поступать. Ущерб, установленный экспертизами, пока составляет порядка 30 млн рублей, но экспертизы с появлением новых потерпевших еще проводятся, поэтому сумма наверняка вырастет», — сказал Олег Олейник журналистам в пятницу.

Он отметил, что обвинение в мошенничестве предъявлено двум фигурантам, однако полиция также устанавливает и других возможных фигурантов.

Олег Олейник добавил, что пока рано говорить о сроках завершения расследования уголовного дела, так как «пока остается невыясненным много обстоятельств».

Как сообщалось, в начале марта сотрудники правоохранительных органов задержали преступную группу, подозреваемую в мошенничестве при строительстве коттеджей. Было возбуждено уголовное дело по ч.3,4 ст.159 УК РФ (мошенничество), изначально потерпевшими был признан 21 человек.

Тэги/темы: