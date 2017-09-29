Два ландшафтных парка появились в Томской области

Томский Обзор / Фото: 29 сентября 2017 // Фото: Green.tsu.ru

Список памятников природы областного значения пополнили ландшафтные парки областного значения «Болотно-лесной массив у с. Нарым», расположенный на территории Парабельского района, и «Припоселковый лесопарк у села Семеновка» в Зырянском районе.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, положения о новых особо охраняемых территориях (ООПТ), их границы и схемы, а также режим особой охраны утверждены постановлениями администрации Томской области от 20.09.2017 № 341а и № 342а.

Ландшафтный парк «Припоселковый лесопарк у села Семеновка» создан по инициативе общественности и администрации Зырянского района для сохранения рекреационных ресурсов территории. ООПТ площадью 769 га расположено у реки Яя и является любимым местом отдыха населения.

В июле 2017 года в Зырянском районе был создан «Припоселковый лесопарк у села Окунеево» площадью 182 га. Статус природного памятника этой территории был присвоен также по просьбе местных жителей.

На особо охраняемых природных территориях запрещаются стоянка и проезд механизированного транспорта вне существующих дорог, разведение костров, выделение земель под любые виды застройки, рубки леса, сбор живицы и растений, занесенных в Красную книгу РФ и Красную книгу Томской области.

Всего на 30 сентября 2017 года в сеть ООПТ Томской области входят 208 охраняемых территорий, 130 из которых регионального, 78 — местного значения.

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