«Ростелеком» модернизировал телеком-оборудование в двух населенных пунктах Томской области

29 сентября 2017 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

Томский филиал «Ростелекома» провел модернизацию коммутационного оборудования в п. Новый и с. Сергеево Первомайского района. В результате проделанных работ в данных населенных пунктах увеличена портовая емкость, что позволит еще шестидесяти четырем семьям пользоваться услугой широкополосного доступа в интернет на скорости до 6 Мбит/сек.

«Телекоммуникационная инфраструктура, которую строит „Ростелеком“, играет особую роль для социально-экономического развития региона, влияет на формирование комфортных условий проживания в отдаленных от областного центра районах, — комментирует директор Томского филиала ПАО „Ростелеком“ Алексей Махорин. — Компания постоянно работает над совершенствованием собственной сети по увеличению скорости и качества предоставления услуг широкополосного доступа в отдаленных населенных пунктах Томской области».

«Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» — это новый уровень комфорта при телепросмотре, телевидение — которое можно настроить индивидуально под каждого пользователя. Ключевые преимущества услуги от «Ростелекома» — это «Управление просмотром» на всех телеканалах (архив передач, пауза/перемотка, запись программ), доступ к контенту с пяти экранов (мультискрин), родительский контроль, а также возможность приобретать любой цифровой контент — телевидение, видео, караоке.

«Ростелеком» является единым поставщиком услуг на территории всей страны и обладает самой мощной телеком-инфраструктурой. Узнать о наличии технической возможности подключения услуг, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания «Ростелеком», на сайте tomsk.rt.ru, а также по единому бесплатному номеру 061, 8-800-1000-800.

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