Очередной домашний матч «Томи» закончился ничьей

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2017 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 30 сентября, в Томске на стадионе «Труд» прошел матч 16-го тура Первенства России по футболу в рамках которого «Томь» встречалась с красноярским «Енисеем», сообщается на сайте томского клуба.

Гости открыли счет во встрече на 35-й минуте: после подачи с правого фланга Алексей Исаев отправил мяч в «девятку». Однако хозяева сумели отыграться во втором тайме. На 69-й минуте Александр Соболев выровнял счет. В результате матч закончился со счетом 1:1.

По итогам 16 туров томская команда занимает 15 строчку турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч «Томь» проведет в Санкт-Петербурге, где встретится с ФК «Зенит-2».

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