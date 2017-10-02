В Томске до пятницы ограничили движение по Гагарина

2 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин

С сегодняшнего дня, 2 октября, в Томске вводится временное ограничение движение по ул.Гагарина, сообщает пресс-служба мэрии.

Работы с перекрытием одной полосы будут организованы на участке от ул. А. Беленца до пер. Плеханова 2 – 6 октября, с 9.00 до 18.00.

Перекрытие связано с работами, которые будет проводить подрядчик мэрии - ООО «Газводстрой». На участке ул. Гагарина установят соответствующие дорожные знаки.

Томичей просят выбирать для движения другие пути.

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