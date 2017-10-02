На берегу Томи за час собрали более 800 кг мусора

2 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Валерий Доронин/Пресс-служба мэрии

В минувшую субботу, 30 сентября, в Томске в рамках общегородского субботника прошло мероприятия по спортивному сбору мусора, сообщает пресс-служба мэрии.

В сборе приняли участие молодые сотрудники томских предприятий и организаций – всего 20 команд по 6 человек в каждой. В течение 45 минут участники команд собирали мусор на береговой линии р. Томи от места впадения р. Ушайки в Томь до ул. Мельничной. Общая протяженность территории – 1 км 250 метров.

За это время удалось собрать около 850 кг мусора, почти 500 кг из которых – стекло. По правилам команды также могли сортировать мусор по категориям, за что начислялись дополнительные баллы.

После взвешивания были определены победители «Спортивного сбора». 1 место –заняла команда ООО «Газпромнефть Восток», 2 место – команда АО «Сибирский химический комбинат», 3 место – команда ООО «ТомскНИПИнефть».

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