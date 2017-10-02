Сотрудницу томской больницы подозревают в присвоении более 1,6 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские выявили факт крупного мошенничества, в котором подозревается сотрудница одного из медучреждений города, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, подозреваемая, используя свое должностное положение, трудоустроив фиктивных лиц на должности врачебного медицинского персонала. Зарплату, начисляемую им, женщина обналичивала и присваивала себе. Сумма похищенных денежных средств составила более 1,6 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Теперь подозреваемой грозит до 10 лет тюрьмы.

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