Бюджет Томской области на 2018 год внесли в облдуму

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2017 // Фото: Duma.tomsk.ru

Проект закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» вместе с сопутствующими документами и материалами – всего три тома – внесен в Законодательную Думу Томской области, сообщается на сайте парламента.

Проект регионального бюджета спланирован на трехлетний срок. Предварительные основные параметры областного бюджета на 2018 год таковы: общий объем доходов и расходов запланирован в сумме 53 млрд. 67,5 млн рублей.

«Для обеспечения долговой устойчивости региона проект областного бюджета на трехлетний период разработан бездефицитный, сбалансированный по доходам и расходам. По-прежнему расходы на социально-культурную сферу составляют более 60% от общего объема расходов. Стоит отметить, что при составлении проекта бюджета были учтены изменения федерального налогового законодательства», - пояснил заместитель председателя областной думы, глава бюджетно-финансового комитета Александр Куприянец.

Согласно закону «О бюджетном процессе в Томской области» в первую очередь копии документа отправляются в региональную Контрольно-счетную палату и комитеты областной думы. В течение месяца они готовят и направляют в бюджетно-финансовый комитет заключения на проект закона, предложения и рекомендации по корректировке документа, определяются с кандидатурами – представителями комитетов в состав согласительной комиссии. Вместе с проектом закона о бюджете обсуждаются прогноз социально-экономического развития Томской области, основные направления бюджетной и налоговой политики.

В первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» депутаты рассмотрят в конце октября. Затем проект закона направят в согласительную комиссию для подготовки его к рассмотрению во втором чтении с учетом предложений и поправок, поступивших от субъектов законодательной инициативы.

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