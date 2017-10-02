Пьяный водитель «Лексуса», уходивший от погони, устроил тройное ДТП, пострадал ребенок

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 1 октября, в Томске произошла погоня, окончившаяся столкновением с тремя автомобилями. Пострадали ребенок и пожилая женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что по городу ездит Lexus под управлением пьяного водителя. Около 11.15 минут на пересечении Красноармейская-Усова сотрудники Госавтоинспекции остановили подходящий под описание автомобиль. Во время проверки документов водитель иномарки попытался скрыться. Экипаж ДПС начал его преследование.

«За время движения по оживленным улицам города, нарушитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Так, двигаясь по Богашевскому тракту, Lexus столкнулся с 3 автомобилями ВАЗ, Hyundai и Toyota. Продолжив движение иномарка врезалась в патрульный автомобиль ДПС. Затем Lexusпродолжила движение и в районе Предтеченска столкнулся с ВАЗ – 2106, который , в свою очередь, вылетел в кювет.

Нарушителя удалось задержать в поселке Апрель, на улице Рукавишникова. Как установили сотрудники ГИБДД, за рулем транспортного средства находился мужчина, 1967 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения.

В результате происшествия травмированы 4-летний мальчик и 75-летняя женщина пассажиры автомобиля Тоyota.

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