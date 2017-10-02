Депутаты городской Думы приняли участие в озеленении склона Лагерного сада (ФОТО)

2 октября 2017 / Партнерский материал

Депутаты Думы города Томска Ирина Вавилова, Елена Телкова, Дмитрий Буинцев, Олег Ковалев, Сергей Кулижский, Алексей Кузьмин, Владимир Самокиш во главе с председателем Сергеем Пановым, а также аппарат Думы приняли участие в общегородском субботнике. В рамках мероприятия на склоне нижней террасы Лагерного сада были высажены кусты шиповника.

Всего субботним утром в районе Лагерного сада собрались около 400 человек, кроме депутатов и специалистов Думы озеленением занимались члены городского Молодежного совета, сотрудники администрации Кировского района и других подразделений мэрии, активные горожане.

— Депутаты традиционно принимают участие в весенних и осенних субботниках. Виктор Носов и Константин Беляков стали одними из организаторов озеленения золоотвала в районе ул. Вицмана. Вместе с жителями на своих округах приводят в порядок улицы и скверы другие наши коллеги. У нас всех — и властей, и горожан — одна задача: сделать любимый Томск красивым и чистым, — прокомментировал Сергей Панов.

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