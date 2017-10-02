В Томске высадили более 12 тыс. саженцев шиповника и сеянцев сосны (ФОТО)

2 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В день общегородского субботника, 30 сентября, в зеленых зонах Томска высадили более 12 тыс. саженцев. Основными озеленяемыми площадками стали склоны Лагерного сада и территория бывшего золоотвала по ул. Вицмана, где горожане высадили саженцы шиповника и сеянцев сосны.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, за прошлую неделю более 30 тысяч томичей приняли участие в общегородском субботнике.

«Сегодня муниципальное «Спецавтохозяйство» продолжает вывозить мусор с площадок субботника. Накануне специалисты предприятия вывезли на полигон 600 куб. м мусора в мешках и 274 тонны твердых бытовых отходов», - сообщил мэр Томска Кляйн.

В день субботника были обрезаны и подготовлены к зиме зеленые насаждения, кустарники, собрана опавшая листва и мусор. В Кировском районе жители многоквартирных домов вместе с управляющими компаниями провели субботник во дворах, в том числе там, где сегодня ведутся работы в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Жители домов по ул. Елизаровых, 33, 19/3, 23/2, 27/2, 39/1, 39/2, украсили свою территорию саженцами.

В Октябрьском районе в сборе мусора и листвы приняли участие сотрудники и учащиеся учреждений профессионального образования – Томского экономико-промышленного колледжа, Томского автомобильно-дорожного техникума, Колледжа индустрии питания, торговли и сферы услуг, а также ДК «Маяк» и др.

На территории Ленинского района жители вместе с сотрудниками районной администрации привели в порядок Сквер 1812 года на Речном вокзале и территорию по ул. Пролетарская, 25.

Общественные организации Советского района убирались в зеленых зонах – на аллеях, в парках, скверах, другие участники осеннего субботника – садили саженцы на территории бывшего золоотвала по ул. Вицмана. В перспективе это место может стать одним из любимых среди горожан для прогулок.

Активное участие в осеннем преображении городских дворов приняли томские ТОСы.

В течение прошлой недели 16 тыс. педагогов томских образовательных учреждений вместе с родителями воспитанников и учениками школ приводили в порядок прилегающую территорию учебных корпусов: собирали мусор, опавшую листву на газонах и в скверах, благоустраивали игровые площадки.

Традиционно активное участие в осеннем субботнике приняли коллективы ресурсоснабжающих организаций и крупных томских предприятий: «Горсети», «Томск РТС», «Томскводоканал», «Манотомь», «Томская строительная компания», «Транснефть - Центральная Сибирь». Они навели порядок вблизи своих офисов и обслуживаемых объектов, покрасили опоры, собрали мусор.

Мэр Томска Иван Кляйн поблагодарил всех участников общегородского субботника и выразил надежу на то, что массовые посадки саженцев станут доброй традицией не только в Год экологии. Особенную признательность глава города выразил жителям частного сектора.

Фото: Вероника Белецкая, Валерий Доронин

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