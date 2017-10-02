В Томске разработали технологию 3D-визуализации для цифрового завода

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2017 // Фото: Vk.com/unigine

Томская компания UNIGINE разработала технологию 3D-визуализации промышленного производства, которая позволит отслеживать происходящие на заводе процессы, обучать персонал и контролировать строительство объектов, сообщает региональный инновационный портал.

«Это завершающая стадия цифровизации завода, когда с установленных на физических объектах датчиков информация собирается в едином центре и презентуется в формате трехмерной модели, которая позволяет следить за течением производственных процессов, обучать персонал и предотвращать чрезвычайные ситуации», — говорит генеральный директор компании UNIGINE Денис Шергин.

Визуализация создана на платформе UNIGINE 2. Демо-модели компания выпустила одновременно с обновленной платформой в феврале 2017 года, а в сентябре презентовала дополненную новым функционалом версию главе «Газпрома» Алексею Миллеру во время его рабочего визита в Томск.

«Демонстрационная модель воссоздает в виртуальном пространстве нефтеперерабатывающий завод. За образец мы взяли Томский нефтехим, но для каждого заказчика на основе наших технологий будет создаваться собственная визуализация. Имея информационную систему, куда стекаются данные с установленных на агрегатах датчиков, вы можете навести джойстик на виртуальный объект и узнать о его текущем состоянии: остатках на складе, давлении в трубе и так далее», — рассказал Денис Шергин.

Разработка UNIGINE включает в себя VR-тренажер для обучения персонала действиям при эксплуатации и ремонте оборудования, а также во внештатных ситуациях. Человек надевает шлем виртуальной реальности и «оказывается» в среде завода. После таких тренировок, уже непосредственно на объекте, он быстро восстанавливает навыки и может действовать эффективно.

Кроме того, 3D-модель дает возможность наглядно отслеживать и контролировать строительство производства на каждом этапе: от нулевого цикла до готового завода. Участники проекта могут наблюдать за процессом и согласовывать изменения, не выезжая на физически удаленный объект. Это сокращает расходы и ускоряет строительство.

«Наша разработка идеально вписывается в концепцию цифрового завода. В России и мире тренд на максимальную цифровизацию управления производством. Соответствующие IT-структуры есть, технологии есть, теперь задача — интегрировать их в реальные промышленные проекты», — отметил Денис Шергин.

VIII ежегодная конференция с международным участием «Город IT» пройдет в Томске 10-11 ноября 2017 года. Тема форума — «Цифровое будущее». Специалисты в области бизнеса и IT расскажут о ключевых трендах цифрового мира и обсудят, как бурное развитие информационных технологий изменит ближайшее будущее. Отдельные секции конференции посвящены трансформации организаций при переходе к цифровой экономике, компетенциям будущего, роли человека в новом мире технологий.

Тэги/темы: