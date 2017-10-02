Депутат Виктор Носов принял участие в озеленении территории золоотвала на ул.Вицмана

2 октября 2017 / Партнерский материал

В субботу, 30 сентября, в рамках городского субботника на территории томского золоотвала было высажено семь тысяч саженцев сосны.

В озеленении территории приняли участие сотрудники администрации города, активные томичи, представители общественных организаций и жители района.

Депутат Думы города Томска Виктор Носов — один из главных вдохновителей и организаторов озеленения бывшего золоотвала, представляющего собой свободный участок земли общей площадью 6,5 га.

— Раньше здесь была промышленная площадка, на которую складировалась зола, отработанная на ГРЭС-2. Потом территория золоотвала была уменьшена по просьбе жителей и требованию администрации города. И эту, оставшуюся часть, ГРЭС-2 рекультивировала, — отметил Виктор Носов на субботнике. — Мы спрашивали жителей: каким бы они видели развитие этой территории? Большинство высказались за то, что этот участок земли нужно озеленить. Также в городскую Думу поступали многочисленные обращения с просьбой навести порядок на этой территории, и вот сегодня вместе с жителями мы высаживаем здесь деревья.

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