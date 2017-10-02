Перекрытие Алтайской в Томске продлят до пятницы

2 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Ограничение движения транспорта на участке ул. Алтайская продлено до пятницы, сообщает пресс-служба мэрии.

«Движение автомобилей на участке ул. Алтайская от дома № 101 до дома № 107 возобновится в 24 часа 6 октября», — говорится в сообщении.

Напомним, временное ограничение движения связано с прокладкой трубопровода, устройством колодцев и переврезок по ул. Алтайской. На месте проведения работ размещены временные дорожные знаки.

Томичей просят выбирать для движения другие пути в указанный период времени.

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