Завтра томичей ждет небольшой дождь

Томский Обзор / Фото: 2 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Завтра, 3 октября, в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В Томске прогнозируют ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью 0…+2 °С, днем +5…+7 °С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения: мокрое и оледенелое дорожное полотно способно спровоцировать ДТП и автомобильные пробки.

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