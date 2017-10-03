Томские ученые создают препарат для снижения уровня холестерина

3 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Ученые Сибирского государственного медицинского университета разрабатывают растительный препарат для снижения уровня холестерина в крови. «Холестан» может использоваться как для лечения, так и для профилактики атеросклероза, передает региональный инновационный портал.

«Для лечения повышенного уровня холестерина есть группа статинов — очень эффективные препараты, которые назначают почти всем пациентам с риском атеросклероза. Но есть пациенты, у которых уровень холестерина не достиг отметки, когда нужно включать «тяжелую артиллерию». В этом случае используют профилактические препараты, более легкие. Раньше была еще группа препаратов секвестрантов желчных кислот, но они постепенно вышли из употребления в России из-за своих побочных эффектов. «Холестан» — это альтернатива секвестрантам, только, в отличие от них, он абсолютно нетоксичен», — рассказывает руководитель Центра внедрения технологий СибГМУ Артем Гурьев.

Вещество полисахаридной природы, которое стало основой препарата, выделяется из растений. Первые эксперименты с ним томичи начали в 2009 году. Лекарство в гранулах принимается во время еды и сорбирует из пищи холестерин и желчные кислоты.

«Желчные кислоты выделяются в кишечник, а когда пища переварилась, вместе с питательными веществами всасываются обратно — то есть постоянно циркулируют. Если эти кислоты не всасываются в кишечнике, в организме возникает потребность выработать новые. Они должны снова синтезироваться в печени, а сырьем для этого процесса является холестерин. Наш препарат связывает эти кислоты, и они просто выводятся из организма. Чтобы восполнить баланс, организму нужно синтезировать новые, для этого требуется большое количество холестерина, несколько граммов в день. Таким образом, холестерин в крови на несколько процентов падает», — объясняет Артем Гурьев.

Сейчас ученые ведут доклинические испытания «Холестана», и первые результаты подтверждают его эффективность и безопасность. Этот этап разработки препарата планируется завершить в 2019 году.

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