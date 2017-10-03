Пьяный томич поджег знакомую, возбуждено уголовное дело

Томский Обзор / Фото: 3 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве знакомой, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел днем 1 октября. По предварительным данным, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, облил свою знакомую горючей смесью и поджег. В результате пострадавшая получила ожог 90% поверхности тела, а также дыхательных путей. Несмотря на оказанную медицинскую помощь женщина скончалась в больнице.

Подозреваемого же обнаружили прибывшими на место происшествия сотрудниками региональной Росгвардии и УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ, решается вопрос о заключении задержанного под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

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