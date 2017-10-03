Межениновская птицефабрика представит Томскую область на выставке «Золотая осень-2017» в Москве

3 октября 2017 / Партнерский материал

Межениновская птицефабрика примет участие в главном аграрном форуме страны — 19-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017», которая пройдет в Москве на территории ВДНХ с 4 по 7 октября.

Гости выставки смогут увидеть последние образцы техники и оборудования, лучших представителей племенных животных, новые сорта и гибриды овощных культур, продегустировать уникальные региональные продукты. Всего в «Золотой осени» примут участие 1,4 тыс. предприятий из 70 регионов России и 15 стран мира.

«Межениновская птицефабрика участвует в этой выставке каждый год, и, как правило, мы стараемся привезти и показать свои новинки. Также мониторим производителей из других регионов, смотрим, что у них нового появляется. Возможно новые продукты, новые виды упаковки», — рассказала бренд-менеджер ООО «Межениновская птицефабрика» Татьяна Серебрякова.

В этом году томская компания представит на выставке четыре новинки. Среди них три вида сырокопченых колбас: «Куриная деликатесная», «Сибирская рубленая» и «Пепперони». Еще одна новинка — варено-копченая колбаса «Московская», изготовленная по ГОСТу. Вся продукция появится на прилавках фирменных магазинов Межениновской птицефабрики в октябре.

«Для фабрики выпуск сырокопченых колбас — это новая веха, новая ступень развития, так как при ее производстве применяются другие технологии, требующие специального оборудования. Мы его закупили и теперь готовы производить сырокопченую продукцию на весь Томск, в дальнейшем и на другие сибирские регионы», — рассказала Татьяна Серебрякова, подчеркнув, что участие компании в выставке поможет в расширении рынка сбыта.

Тэги/темы: