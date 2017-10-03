Власти Томской области установили крайние сроки подключения отопления

Томский Обзор / Фото: 3 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томской области ресурсоснабжающей компании и УК поставили крайние сроки подключения к теплу жилого фонда. Вице-губернатор Евгений Паршуто поручил администрации города совместно с ресурсоснабжающей организацией «Томск РТС» в кратчайшие сроки закончить ремонтные работы и обеспечить отопление в домах.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в рамках работы штаба число многоквартирников, не подключенных к теплу в областном центре, сократилось со 102 до чуть более 20. Однако это критичная цифра для начала октября и установившихся температур, что отражает динамика обращений томичей в областной госжилнадзор: в течение недели сюда поступило больше сотни устных и письменных жалоб.

«Каждая из них находится на жестком контроле инспекции. Помимо этого, в районных администрациях Томска, департаменте городского хозяйства, компании «Томск РТС» и УК организованы дополнительные «горячие линии» для населения. По каждому обращению выясняются причины, срок подключения дома к теплоснабжению и сохраняется обратная связь с заявителем до запуска тепла», — сообщил начальник департамента ЖКХ и госжилнадзора Томской области Юрий Баев.

Кроме того, из-за нарушения плановых сроков подготовки сетей ГВС к отопительному периоду департамент ЖКХ и госжилнадзора неоднократно привлекал АО «Томск РТС» к административной ответственности (24 протокола уже составлены, 7 дел находятся на рассмотрении и еще по 11 ведется проверка) и наложил штрафные санкции на сумму свыше 134 тыс. рублей.

В отношении почти десятка управляющих компаний, ТСЖ, жилищных кооперативов и их руководителей также составлены протоколы об административных правонарушениях за несвоевременную подготовку домов к отопительному сезону.

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