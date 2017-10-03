ТОМск Сойер Фест: Ремонт фасада исторического дома на Дзержинского, 17 завершат в ближайшее время

3 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

Участники «ТОМск Сойер Феста» планируют закончить ремонт фасада исторического дома на Дзержинского 17 уже через несколько дней.

«На этой неделе мы планируем докрасить последнюю стену дома, — сообщает координатор фестиваля Андрей Иванов, — работы пришлось задержать ввиду дождливой погоды, но мы надеемся на благоприятные прогнозы».

Процесс изготовления и установки водосточных воронок и забора остается под вопросом, так как напрямую зависит от поддержки спонсоров.

В планах активистов на следующий год ремонт дома на Дзержинского 3а и восстановление покосившегося 60-метрового забора.

Напомним, работы в рамках Фестиваля будут проводиться с 16.00 до 20.00 (среда-четверг-пятница) и с 13.00 до 18.00 (суббота-воскресенье). Записаться на участие можно по электронной почте tosdz@mail.ru. Здесь же меценаты и спонсоры могут узнать о формах поддержки Фестиваля.

Фото: Алина Колпакова

Тэги/темы: