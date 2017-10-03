Депутаты передали помещения приюту «Маленькая мама» и федерации каратэ-до

Пресс-служба Думы города Томска / Фото: 3 октября 2017 // Фото: pixabay.com

Депутаты передали помещения приюту «Маленькая мама» и федерации каратэ-до. Решение было принято сегодня, 3 октября, во время собрания Думы города Томска.

Томскому благотворительному фонду «Право на детство» безвозмездно переданы помещения в здании по ул. Пушкина, 8/2, площадью 143,9 кв.м. Здесь фонд за счет грантовой и спонсорской помощи планирует провести ремонт и обустроить приют для молодых матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Подобный проект — кризисный центр «Маленькая мама» — уже существует, также на муниципальных площадях по ул. Гагарина, 46, переданных фонду в 2010 году.

Также депутаты согласовали передачу в безвозмездное пользование помещения площадью 142,7 кв.м по ул. Матросова, 6, Томской Городской Федерации традиционного каратэ-до. Ранее организации также уже были предоставлены помещение по этому адресу площадью 297,5 кв.м. Сегодня на этой тренировочной площадке занимается около 350 детей и подростков, и расширение площади позволит федерации принять новых юниоров.

«Сдача в аренду муниципальных площадей — один из источников пополнения бюджета. Но здесь важно найти грань между финансовой прибылью и социальной ответственностью муниципалитета. Наша задача — поддержать организации, подобные кризисному центр для молодых мам или детской спортшколе. И один из механизмов поддержки — предоставление в безвозмездное пользование помещений», — прокомментировал председатель комитета Думы по бюджету, экономике и собственности Кирилл Новожилов.

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