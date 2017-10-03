Вирус гриппа H1N1 будет самым активным в грядущий эпидсезон в Томской области — Роспотребнадзор

Томский Обзор / Фото: 3 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Вирус гриппа H1N1, как ожидается, будет наиболее активным в предстоящий эпидсезон в Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглавы регионального управления Роспотребнадзора Светлану Алексееву.

«Ожидается, что в нынешнем сезоне будет более активная циркуляция вируса гриппа H1N1. Он наиболее опасен для беременных женщин и лиц групп риска. Также заболеванию наиболее подвержены дети до шести лет, люди после 60 лет с хроническими заболеваниями, больные сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, люди с ожирением», — сказала Светлана Алексеева.

По ее словам, специалисты ожидают, что по структуре вирус гриппа будет аналогичен прошлогоднему.

«Тем не менее состав вакцины несколько изменили — если в прошлом году был штамм „Калифорния“, то в нынешнем добавлен штамм „Мичиган“. Это молекулярные изменения, и на прививающихся это никак не отразится», — подчеркнула Светлана Алексеева.

Она добавила, что в минувшем эпидсезоне ОРВИ в Томской области переболели 173 тыс. 892 человека, о масштабах заболевания в нынешнем сезоне будет возможно говорить лишь к 2018 году.

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