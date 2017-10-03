Томичей приглашают на премьеру фильма «Россия как сон» и встречу с режиссером

3 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В воскресенье, 9 октября, в Концертном зале Центра культуры Томского госуниверситета (пр. Ленина, 36) состоится показ полнометражного фильма «Россия как сон» и творческая встреча с режиссером картины Андреем Сильвестровым, сообщают в Сибирском филиале РОСИЗО-ГЦСИ.

«Россия как сон» - это интернациональный проект, снятый коллективом авторов и объединивший режиссеров, художников, поэтов. Каждому из гостей проходившего в 2015 году 14-го Международного Канского Видеофестиваля (Канск, Красноярский край, здесь много лет подряд проходит международный фестиваль короткометражных экспериментальных фильмов) было предложено участие в создании общего фильма, темой которого стали отношения человека и пейзажа, цивилизации и природы, реальности и сна. «Россия как сон» стала фильмом открытия Московского Международного Канского кинофестиваля, который проходил в Москве в киноцентре Октябрь с 22 по 27 сентября. Фильм также был показан на 25-летнем Юбилейном Открытом фестивале кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок-2016».

Авторы называют фильм многоголосной кинофреской о путешествии в глубины человеческой души, в ней отражены взгляды и грезы разных авторов о жизни, смерти и искусстве, обрамленные пейзажем сибирского простора.

Показ и встреча пройдут в рамках мультимедийного выставочного проекта «Прибытие поезда». Начало в 14.00. Вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться.

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