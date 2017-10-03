Водитель маршрутного автобуса в Томске получил год колонии-поселения за гибель пассажира, выпавшего из салона

3 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

Кировский районный суд Томска признал виновным водителя маршрутного автобуса в гибели человека из-за нарушения правил дорожного движения и приговорил его к одному году колонии-поселения, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу обсуда.

«Мужчина, управляя автобусом ПАЗ маршрута № 4, на остановке „Томск-1“ не убедился, что все пассажиры вышли из салона и двери закрылись, начал движение, в результате чего пассажир выпал из задней двери и скончался через несколько дней в больнице», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Помимо лишения свободы суд запретил водителю управлять транспортными средствами в течение двух лет.

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