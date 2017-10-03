Мораторий на ОДН за воду в Томской области продлили на полгода

Томский Обзор / Фото: 3 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин продлил на полгода мораторий на введение расчетов за холодную и горячую воду для общедомовых нужд (ОДН). Решением главы региона новый порядок вступит в силу с 1 апреля 2018-го года.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, основная причина такого решения — неполная готовность жилого фонда к начислению ОДН: только в Томске около 300 многоквартирных домов не оборудованы индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды, а данные регистрационного учета в них существенно расходятся с фактическим количеством жильцов, а значит — с потреблением энергетических и коммунальных ресурсов.

«Жилой фонд пока не полностью готов к начислению платы за воду для общедомовых нужд. Одни собственники не установили индивидуальные приборы учета, другие несвоевременно передают показания счетчиков, третьи сдают жилье, в котором официально никто не зарегистрирован, целым семьям. В такой ситуации могут страдать добросовестные жители, а я этого не могу допустить», — объяснил свое решение губернатор Томской области Сергей Жвачкин, отметив, что люди не будут платить за чужие проблемы.

Глава региона поручил заместителю по строительству и инфраструктуре Евгению Паршуто и департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области подготовить на основе предложений администрации Томска и ресурсоснабжающих организаций детальный план мероприятий по снижению объемов холодной и горячей воды, потребляемых при содержании общего имущества многоквартирного дома.

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