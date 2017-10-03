Ночью в Томске ожидаются заморозки

Томский Обзор / Фото: 3 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Ночью томичей ожидает возможно понижение температуры воздуха до -1°С, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«В Томске прогнозируют временами небольшой дождь. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью -1…+1 °С, днем +5…+7 °С», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения: мокрое и оледенелое дорожное полотно способно спровоцировать ДТП и автомобильные пробки.

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