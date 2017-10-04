Томичам расскажут о флоре и фауне болот

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

В Музее торфа Томского государственного педагогического университета стартовал экскурсионный сезон, сообщает пресс-служба мэрии.

Томичей приглашают посетить экспозиции о флоре и фауне болот, об истории изучения торфяных месторождений, об исследователях и ученых, о продукции, которую получают из торфа и др. Посещение музея бесплатное. В настоящее время в музее оформлено четыре новых экспозиции.

Музей располагается в учебном корпусе № 6 ТГПУ (ул. Киевская, 60а). Экскурсии в музей торфа проводятся по предварительной записи по тел. 8 (3822) 52-00-99; 8-913-118-96-05. Заявку на экскурсию можно отправлять по электронной почте: agroecol@yandex.ru

С более подробной информацией о Музее торфа можно ознакомиться здесь.

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