Иномарка перевернулась при столкновении с ВАЗом в Северске (ФОТО)
4 октября 2017 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера днем, 3 октября, в Северске столкнулись «Гранд Чероки» и ВАЗ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 13.10 на пр.Коммунистическом. По предварительным данным, водитель иномарки при повороте налево не предоставил преимущество встречному ВАЗу. В результате столкновение иномарка перевернулась. Водители транспортных средств не пострадали.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: 70.мвд.рф
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