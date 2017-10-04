Иномарка перевернулась при столкновении с ВАЗом в Северске (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера днем, 3 октября, в Северске столкнулись «Гранд Чероки» и ВАЗ, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 13.10 на пр.Коммунистическом. По предварительным данным, водитель иномарки при повороте налево не предоставил преимущество встречному ВАЗу. В результате столкновение иномарка перевернулась. Водители транспортных средств не пострадали.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: 70.мвд.рф

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