В томской Михайловской роще установили системы освещения

Томский Обзор / Фото: 4 октября 2017 // Фото: Pixabay.com

Вдоль пешеходной дорожки в Михайловской роще установили порядка 60 световых опор. Об этом сообщил представитель компании-подрядчика мэрии «Консалтинг Строй Инвест» Захар Жусенко.

В пресс-службе мэрии также отмечают, что подрядчик завершил запланированный на 2017 год объем работ в роще. В благоустроительный сезон в бетонном исполнении с устойчивым армированным основание выполнено 1, 5 км пешеходных дорожек, обустроена автомобильная парковка на 30 машиномест. Территория парковки огорожена. Также в Михайловской роще установлены общественные уборные, определены места размещения малых архитектурных форм.

Для создания рекреационной зоны в Октябрьском районе мэрия Томска заключила соглашение с рядом частных лиц и меценатов, объединенных в АО «Рекреационный парк «Михайловская роща», на инвестиционные средства которых в несколько этапов будут проведены благоустроительные работы. Условно Михайловская роща разделена на два участка: верхнюю и нижнюю террасу, сегодня подрядчик работает на верхнем участке объекта. В 2017 году работы были проведены в верхней части рощи.

Познакомиться с проектом устройства рекреационного парка «Михайловская роща» в формате 3D и узнать еще больше подробностей о нем можно здесь.

Михайловская роща – один из старейших парков в Томске общей площадью 53 га. В 19 веке он был основан томским предпринимателем, меценатом Петром Михайловым, и сегодня здесь сохранились остатки фонтана и фундамента его усадьбы. Сейчас парк находится в запущенном состоянии. В нем отсутствует необходимая инфраструктура, не решен вопрос транспортной доступности этой рекреационной территории. Планируется, что по окончанию работ у рощи появятся рекреационная, культурная, эстетическая, развлекательная, познавательная и спортивная функции.

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